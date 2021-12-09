Железным дорогам Литвы потребуются субсидии в 49 млн евро в год при потере грузов "Беларуськалия"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственному железнодорожному оператору Lietuvos Geleћinkeliai ("Железные дороги Литвы") потребуются субсидии в размере 49 млн евро в год в случае потери грузов производителя удобрений "Беларуськалия". Об этом заявил глава Lietuvos Geleћinkeliai Мантас Бартушка, сообщает портал RuBaltic.

"Согласно обновленным подсчетам, если с 1 января мы перестанем возить удобрения "Беларуськалия", нам могут понадобиться субсидии в размере примерно 49 млн евро, потому что мы уже выполняем массу действий: оптимизируем процессы, работников, останавливаем определенные инвестиции. Факт, что влияние очень велико", - сказал Мантас Бартушка на заседании бюджетной комиссии Сейма Литвы.

По предварительным оценкам, железнодорожная компания будет терять ежегодно до 70 млн евро доходов. "В целом теряем 60-70 млн евро доходов, но одновременно у нас есть и другие негативные тренды - уходят и российские металлы из Клайпедского порта, становится меньше других российских продуктов, часть белорусских продуктов, нефтепродукты, продукты "Гродно Азота" уже ушли", - отметил глава Lietuvos Geleћinkeliai.

Авансовый платеж "Беларуськалия" на перевозку продукции в декабре был выполнен в прошлом месяце, уточнил он. Возможно, что его хватит на часть января. "В любом случае вся логистическая цепь может столкнуться с определенными вызовами, так как в ней не только мы, но и терминалы, фрахтовщики судов", - пояснил Мантас Бартушка.-0-