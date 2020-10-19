Жена Макрона ушла на самоизоляцию

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом. Об этом 19 октября со ссылкой на офис президента Франции сообщает Reuters.

Сообщается, что у Брижит нет симптомов коронавируса.

"Брижит Макрон была в контакте 15 октября с человеком, у которого был положительный результат теста на COVID-19 в этот понедельник, и проявляются симптомы заболевания. В соответствии с рекомендациями органов здравоохранения, она будет изолирована в течение семи дней. У Брижит Макрон на этой стадии нет никаких симптомов заболевания", - сказано в сообщении.-0-