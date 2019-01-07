Женщин в Саудовской Аравии будут уведомлять о разводе по смс

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Саудовской Аравии 6 января вступило в силу постановление, призванное положить конец практике, когда мужья не сообщают женам о прекращении брака, сообщает ВВС.

Власти обязали суды оповещать женщин об оформлении развода по смс. Правозащитники отмечают, что знание своего брачного статуса позволит женщинам лучше защищать свои права.

"Многие женщины подавали апелляции в суд, в связи с тем, что мужья просто не сообщали им о разводе", - рассказала адвокат Самиа аль-Хинди местной газете Okaz.

За последнее время женщины в Саудовской Аравии получили право водить автомобили, посещать футбольные матчи и работать по некоторым специальностям, которые раньше были доступны только мужчинам.

Саудовские женщины до сих пор не имеют права без разрешения мужчины-опекуна подавать заявление на паспорт, уезжать за границу, выходить замуж, открывать банковский счет, делать плановую операцию, уходить из тюрьмы после освобождения.-0-