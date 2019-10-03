Женщинам Саудовской Аравии разрешили служить в армии

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Саудовской Аравии впервые разрешили женщинам поступать на службу в вооруженных силах страны, сообщает дубайская газета Gulf News .

Министерство обороны Саудовской Аравии разрешило призывать женщин на службу в званиях от рядового солдата до сержанта в армейских подразделениях сухопутных войск, воздушных и военно-морских сил, противовоздушной обороны и ракетных войск, а также в медицинских службах ВС.

По мнению представителей министерства, это станет еще одним шагом к расширению прав и возможностей женщин Саудовской Аравии.

В последние годы Саудовская Аравия провела серию кардинальных социальных и экономических реформ, главным образом в отношении женщин. В 2018 году власти Саудовской Аравии разрешили женщинам работать в органах безопасности, в том числе в отделах по борьбе с наркотиками и расследованию уголовных дел. Также в прошлом году женщинам Саудовской Аравии разрешили водить автомобили. В августе нынешнего года саудовским женщинам было разрешено выезжать за границу без разрешения мужчины-опекуна, а также самостоятельно подавать заявление на получение загранпаспорта.-0-