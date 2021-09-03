Женщины в Кабуле выступили за равенство в правах с мужчинами

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщины-активистки провели шествие в Кабуле, потребовав соблюдения их прав наравне с правами мужчин. Об этом сообщила местная газета Hasht e Subh Daily, пишет ТАСС.

Митингующие женщины, как отмечает газета, несли в руках плакаты с лозунгами "Права женщин и мужчин равны", "Образование, работа, свобода - путь к процветанию". При этом численность участников акции не приводится.

По сведениям агентства The Khaama Press, женщины призвали руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" утвердить право женщин на участие в политической жизни страны в новой конституции Афганистана.

Митинг, как отмечает агентство, прошел на фоне заявления представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида о том, что женщины не буду занимать министерские посты в новом правительстве Афганистана. Они, по его словам, смогут работать в министерствах, в полиции или, например, в судебной системе в качестве помощников.

Это не первая подобная акция в Афганистане. Так, 2 сентября десятки активистов из Национальной ассоциации по защите прав женщин и бывших правительственных чиновников провели массовую демонстрацию в городе Герат - административном центре одноименной провинции на северо-западе Афганистана. Ее участники потребовали сохранить социальные завоевания афганцев, которых они добились при прежнем правительстве.-0-