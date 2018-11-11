Жертвами атаки талибов в Афганистане стали 25 человек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Не менее 25 человек погибли, 17 получили ранения в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" в афганской провинции Газни, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 1TV.

Согласно предоставленным данным, боевики совершили атаку в районе Джагори в ночь на воскресенье. Среди жертв, как указывает телеканал, не менее 10 сотрудников сил подразделения спецназначения и 15 мирных жителей. Среди пострадавших - 11 человек из числа гражданского населения и шесть сотрудников сил безопасности.-0-