Жертвами атаки террориста-смертника в Египте стали семь человек

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террорист-смертник совершил атаку в египетском городе Шейх-Зувейд, расположенном на севере Синайского полуострова. В результате погибли семь человек, сообщает Reuters , ссылаясь на данные Министерства внутренних дел Египта.

В числе жертв - четыре сотрудника полиции и шестилетний ребенок. По имеющимся сведениям, 26 человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Трагедия произошла вблизи городского рынка, где правоохранители проводили рейды. Установлено, что подростку, активировавшему на своем теле начиненный взрывчаткой жилет, было примерно 15 лет.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".-0-