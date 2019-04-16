Жертвами боевых действий в Ливии стали 174 человека - ВОЗ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 174 человека стали жертвами боевых действий вблизи ливийской столицы Триполи. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail , ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным, еще 758 человек получили ранения.

Официальный представитель ВОЗ Тарик Ясаревич уточнил, что убиты не менее 14 мирных жителей, еще 36 представителей гражданского населения пострадали.

ВОЗ направила дополнительный медперсонал для поддержания больниц на территории Ливии. Агентство ООН по делам беженцев заявило, что в страну доставляются срочные медикаменты для оказания помощи тем, кто находится в наиболее пострадавших районах.

Накануне ООН сообщила о том, что из-за вооруженных столкновений на юге Триполи пришлось переместить более 18 тыс. жителей.

Боевые действия в районе ливийской столицы продолжаются с 4 апреля, когда подразделения Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начали наступление на Триполи. В настоящее время в стране действуют два правительства - правительство национального согласия во главе с премьером Фаизом Сараджем, которое контролирует запад Ливии и город Триполи, и временный Кабинет министров во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией.-0-