Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
11 июля 2019, Чт
+18°C
Облачно с прояснениями EUR 2.2954
USD 2.0467
RUB 3.2091
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко подчеркивает важность мира в Беларуси в эпоху глобальной военной нестабильности
Президент
Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Президент
Кочанова: необходимо активнее поддерживать талантливую молодежь
Общество
"Евроопт" предоставил Федерации хоккея Беларуси спонсорскую помощь в размере 130 тыс. долларов
Общество
"Славянский базар" сегодня торжественно открывается в Витебске
Культура
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Более 20 артиллерийских снарядов времен войны обнаружили в лесу под Витебском
10:29 Происшествия
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер сыграют в полуфинале Уимблдона
10:16 Спорт
Витебская и Курская области подпишут соглашение о сотрудничестве на VI Форуме регионов
10:09 Экономика
Уголовное дело возбуждено в Бресте по факту смертельного ДТП с троллейбусом
10:06 Происшествия
В Житковичах рабочий обокрал хозяйку дома, в котором делал ремонт
09:58 Происшествия
БелАЗ будет развивать технологии роботизации совместно с российской "Цифрой"
09:53 Экономика
Два пожара за сутки произошло в Гомельской области из-за ударов молнии
09:48 Происшествия
В Минске пропала 48-летняя женщина
09:48 Происшествия
Житель Минского района хранил полкилограмма гашиша
09:39 Происшествия
ФОТОФАКТ: "Звездный поезд" прибыл в Витебск
09:28 Культура
Алексей Кудашов назначен главным тренером сборной России по хоккею
09:27 Спорт
Житель Барановичей за убийство сына осужден на пять лет колонии
09:23 Происшествия
В Центральном Китае в результате наводнения погибли 11 человек
09:05 В мире
Права туристов предлагают защищать по-новому
09:02 Общество
Жертвами ДТП с автобусом в Пакистане стали 13 человек
08:59 В мире
Беларусь станет почетным гостем Московской международной книжной выставки-ярмарки
08:55 Культура
В Кличевском районе нашли пропавшего в лесу ребенка
08:47 Происшествия
Философскую живопись Ефима Миневицкого представят на выставке в Гомеле
08:40 Культура
Жилой дом обрушился в Китае
08:15 В мире
В Пакистане при столкновении пассажирского и товарного поездов погибли девять человек
08:13 В мире
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Год малой родины Год малой родины
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Жертвами ДТП с автобусом в Пакистане стали 13 человек

В мире 11.07.2019 | 08:59
Фото Geo.tv
Фото Geo.tv

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 13 человек погибли, десятки получили ранения в результате ДТП с участием автобуса около города Атток в провинции Пенджаб, сообщает телеканал Geo.tv.

Водитель рейсового автобуса, следовавшего из Свата в Лахор, не справился с управлением на скользкой дороге. В результате автобус вылетел с проезжей части. Всего на момент аварии в нем находились 59 человек.

Пострадавшие госпитализированы.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
ДТП, Пакистан, смерть, травматизм
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2954 BYN 2.29 BYN 2.294 BYN
USD
2.0467 BYN 2.03 BYN 2.038 BYN
RUB
3.2091 BYN 3.213 BYN 3.229 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Все видео

Фотоновости

Все фото

Инфографика

Вступительная кампания - 2019 Определены сроки проведения в 2019 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко: мы с Путиным договорились не ломать договор о создании Союзного государства
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее развитие плодотворных отношений с Монголией
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного художника Беларуси Виктора Громыко
Политика
Владимир Макей Макей обсудил с заместителем помощника госсекретаря США развитие белорусско-американских отношений
Беларусь и Иран удовлетворены состоянием политических связей и межпарламентского взаимодействия
Викторин о новом главе представительства ЕС в Беларуси: уверена, что конструктивный диалог сохранится
Экономика
Сергей Калечиц Нацбанк Беларуси рассчитывает на новый твининг-проект с Евросоюзом
Витебская и Курская области подпишут соглашение о сотрудничестве на VI Форуме регионов
БелАЗ будет развивать технологии роботизации совместно с российской "Цифрой"
Происшествия
Фото МЧС В Кличевском районе нашли пропавшего в лесу ребенка
Более 20 артиллерийских снарядов времен войны обнаружили в лесу под Витебском
Уголовное дело возбуждено в Бресте по факту смертельного ДТП с троллейбусом
Общество
"Спорт-пари": новый джекпот "Спортлото 6/49" превысил 200 000 рублей!
Права туристов предлагают защищать по-новому
Картина дня: вручение генеральских погон, дефляция в июне и улицы фестивального Витебска
Регионы
Фото из архива Все районы Гомельской области включились в уборочную кампанию зерновых культур
Благотворительный рок-фестиваль пройдет 20 июля в Могилеве
Пляжное дефиле, шуточные конкурсы и состязания на песке - в Гомеле отметят День Нептуна
Спорт
Во время матча Футболисты БАТЭ сыграли вничью 1:1 с "Пястом" в домашнем матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер сыграют в полуфинале Уимблдона
Алексей Кудашов назначен главным тренером сборной России по хоккею
Технологии
Фото официального сайта II Европейских игр Отечественное программное обеспечение II Европейских игр сэкономило Беларуси миллионы долларов
В Нью-Йорке запускают летающее такси до аэропорта
ActiveCloud подтвердил высокий уровень защиты данных в своем облаке
Культура
Море цветов и людей - на "Славянском базаре" с аншлагом прошел концерт Стаса Михайлова
ФОТОФАКТ: "Звездный поезд" прибыл в Витебск
Беларусь станет почетным гостем Московской международной книжной выставки-ярмарки
Калейдоскоп
Фото из архива Инкассаторы потеряли миллионы долларов на трассе в США
Пассажир снял на видео двигатель авиалайнера, который разрушился на высоте 10 километров
Умер актер, сыгравший агента Z в фильме "Люди в черном"
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Хрю-хрю, или Как завалить кабана в квартире
Трезвый взгляд на дорогу
На пути к офицерским звездам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия