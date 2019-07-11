Жертвами ДТП с автобусом в Пакистане стали 13 человек

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 13 человек погибли, десятки получили ранения в результате ДТП с участием автобуса около города Атток в провинции Пенджаб, сообщает телеканал Geo.tv .

Водитель рейсового автобуса, следовавшего из Свата в Лахор, не справился с управлением на скользкой дороге. В результате автобус вылетел с проезжей части. Всего на момент аварии в нем находились 59 человек.

Пострадавшие госпитализированы.-0-