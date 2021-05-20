Жертвами ДТП с автобусом в Пакистане стали 13 человек

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 13 человек погибли и более 30 пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в пакистанской провинции Синд, сообщает Синьхуа.

По словам очевидцев, превысивший скорость водитель автобуса потерял управление на крутом повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось. Шесть пассажиров автобуса скончались на месте, еще семь человек умерли по дороге в больницу.

Более 30 пострадавших сейчас находятся в больнице, состояние шести из них оценивается как критическое. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.-0-