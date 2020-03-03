Жертвами коронавируса в Китае стали 2943 человека

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки от нового коронавируса в Китае умер 31 человек, всего число жертв достигло 2943, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Также за минувшие сутки из больниц было выписано около 2,8 тыс. пациентов, а всего выздоровели уже более 47,2 тыс. человек. На сегодняшний день общее число заболевших составляет более 80,1 тыс.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом населенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего инфицированных насчитывается в Республике Корея и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах.-0-