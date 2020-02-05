Жертвами коронавируса в Китае стали 490 человек

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае число жертв нового коронавируса 2019-nCoV достигло 490 человек, инфицировано более 24,3 тыс. жителей материковой части страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Сообщается также, что под наблюдением врачей находится более 185 тыс. заболевших. По данным медиков, выздоровели 846 человек. По-прежнему больше всех инфицированных в провинции Хубэй - 16,6 тыс., скончались 479 пациентов. В Пекине заражено 228 человек, умер один пациент.

По данным агентства Синьхуа, во вторник в провинции Шэньси на северо-западе Китая был выписан первый пациент, выздоровевший после заражения коронавирусом нового типа. В последние дни в разных местах Китая проводится дезинфекция на улицах и в общественных местах, ведется мониторинг температуры тела населения, интенсивно ведется борьба с эпидемией коронавируса нового типа.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ в свою очередь признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку болезни в Китае.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-