Жертвами коронавируса в Китае стали 636 человек, число инфицированных превысило 31 тыс.

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс., 636 человек умерли, 1540 выздоровели, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным властей, на карантине в Китае находятся свыше 186 тыс. человек.

Больше всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в провинции Хубэй - 22,1 тыс. Там скончались 618 человек, 817 выписаны из медицинских учреждений. Под постоянным наблюдением медиков находятся более 64 тыс. граждан, которые тесно контактировали с инфицированными.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ в свою очередь признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку болезни в Китае.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-