Жертвами коронавируса в Китае стали уже 1868 человек

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса в Китае достигло 1868 человек. За прошедшие сутки умерли 98 инфицированных, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

По данным китайских властей, общее число заболевших сейчас превышает 72,4 тыс. человек. За прошедшие сутки из больниц выписан 1701 пациент, а всего выздоровели более 12,5 тыс. человек.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19. Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных.-0-