Жертвами коронавируса в Китае стали уже 2663 человека

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса в Китае достигло 2663 человека, за прошедшие сутки умер 71 зараженный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по делам здравоохранения КНР.

Сообщается, что за сутки из больниц выписаны около 2,6 тыс. пациентов, а всего с начала эпидемии выздоровели более 26,2 тыс. пациентов. В настоящее время новым коронавирусом в Китае инфицировано более 77,6 человек. Подавляющее большинство зараженных приходится на провинцию Хубэй - почти 64,8 тыс. человек.

В связи с опасностью заражений правительство Японии дало указание министерствам и госучреждениям перевести максимальное число сотрудников на работу на дому, чтобы снизить риск заражения на улицах и в общественном транспорте. В Японии новым коронавирусом заражено более 850 человек, из которых 691 пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту Иокогамы.-0-