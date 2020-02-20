Жертвами коронавируса в Китае уже стали 2118 человек

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
Согласно обновленным данным показатель смертности от коронавируса в Китае составляет 2,83% вместо 2,7% днем ранее.
Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19. Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных.-0-