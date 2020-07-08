Жертвами лесных пожаров в Украине стали шесть человек

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами лесных пожаров в Луганской области Украины стали шесть человек, госпитализированы 28 пострадавших, 17 из которых дети, сообщает Укринформ со ссылкой на МВД.

Бороться с огнем помогают около 500 военнослужащих украинских вооруженных сил, задействовано приблизительно 60 единиц техники, в том числе несколько вертолетов МИ-8 и беспилотные летальные аппараты.

Огнем уничтожено более 100 домов. Сообщается, что угрозы местному населению в настоящее время нет.-0-