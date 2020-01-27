Жертвами ливней на юго-востоке Бразилии стали не менее 53 человек

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате обильных ливней в штате Минас-Жерайс возросло до 44 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на управление гражданской обороны региона.

Еще девять человек погибли в соседнем Эспириту-Санту. По информации спасателей, пропавшими без вести считаются 19 человек. Порядка 14 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, свыше 3,3 тыс. остаются без крова. По данным синоптиков, за сутки с 9 часов утра четверга в столице штата Минас-Жерайс, городе Белу-Оризонти, выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков - 171,8 мм. Среднемесячная январская норма дождя в штате превышена более чем вдвое.

Ранее в субботу Национальное управление гражданской обороны Бразилии привело в максимальную готовность Центр управления рисками катастроф. Наиболее сильно от ливней и паводков пострадали штаты Минас-Жерайс, Эспириту-Санту, Гояс и Рио-де-Жанейро, а также столичный Федеральный округ.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях страны в летний период носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана.-0-