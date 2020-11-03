Жертвами нападения в Эфиопии стали более 30 человек

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эфиопии в регионе Оромия в результате нападения погибли по меньшей мере 32 человека, сообщает Синьхуа.

По данным подведомственного парламенту Совета по правам человека Эфиопии, нападение было направлено главным образом против проживающих в этом регионе представителей этнической группы амхара. В нападении участвовали более 60 злоумышленников. Среди погибших есть женщины и дети.

Правительство страны обвинило повстанческую группировку "Фронт освобождения Оромо" в причастности к нападению.-0-