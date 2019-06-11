Жертвами наводнений на юге Китая стали 7 человек

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате наводнений, вызванных сильными ливнями в китайской провинции Гуандун на юге страны, погибли 7 человек, еще один считается пропавшим без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.
Самое сложное положение в настоящее время наблюдается в трех уездах Хэюаня. Из-за сильных дождей, которые не прекращаются неделю, там нарушено местное транспортное сообщение и связь. В этом регионе от наводнения пострадали около 110 тыс. человек, разрушено и повреждено более 900 домов.
От наводнений сейчас страдает ряд провинций в южных и восточных регионах Китая. Ранее сообщалось, что из пострадавших районов в провинции Цзянси было эвакуировано 135 тыс. человек, прямой экономический ущерб составил около $383 млн.-0-
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