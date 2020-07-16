Жертвами наводнений в Индонезии стали уже более 30 человек

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при наводнениях в провинции Южный Сулавеси (остров Сулавеси, Индонезия) возросло до 32. Об этом сообщает британская газета Express and Star.

Власти провинции рассказали, что в списке пропавших без вести числятся 16 человек.

Ранее сообщалось, что мощные дожди вызвали разлив рек, которые в ночь на 14 июля затопили ряд населенных пунктов в регионе Луву-Утара. Сотни домов и другие объекты были повреждены и затоплены. При этом дожди в провинции продолжаются до сих пор, что усложняет работу спасателей и поиск пропавших. Доступ в некоторые районы, пострадавшие из-за наводнения, затруднен, поскольку дороги заблокированы грязью и поваленными деревьями. Во многих населенных пунктах нарушены электроснабжение и телефонная связь.

Проливные дожди часто вызывают внезапные наводнения и оползни в Индонезии, где миллионы людей живут в горных районах или вблизи пойм.-0-