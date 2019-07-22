Жертвами наводнений в Южной Азии стали более 300 человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 человек стали жертвами сильных наводнений в таких странах Южной Азии, как Индия, Непал, Бангладеш, сообщает Reuters .

Обильные ливни, обрушившиеся на южноазиатский регион, спровоцировали разлив рек, наводнения и оползни. Обширные территории на востоке Индии уже более недели находятся под водой, в штате Бихар жертвами стихии, по данным властей, стали 102 человека. По официальной информации, в индийском штате Ассам погибли более 60 человек, миллионы местных жителей были перемещены из зоны бедствия. В самом густонаселенном штате страны Уттар-Прадеш 32 человека были убиты молнией во время грозы.

В Бангладеш из-за проливных дождей за последние две недели погибли свыше 47 жителей, около 700 тыс. были эвакуированы. По меньшей мере 120 человек числятся пропавшими без вести, большинство - в горных районах Непала.

Сообщается, что за последние пять дней смертность из-за наводнений в регионе возросла более чем вдвое.

В настоящее время наводнения зафиксированы в отдельных регионах Пакистана. Пять районов в центральной части Бангладеш находятся под угрозой затопления из-за повышения уровня воды в двух крупных реках.-0-