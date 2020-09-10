Жертвами наводнений в Нигере стали 65 человек

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв схода селевых потоков и наводнений, вызванных проливными дождями в Нигере, возросло до 65. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям западно-африканской страны сообщили, что от стихии пострадали более 329 тыс. жителей районов Маради, Тахуа, Тиллабери, Доссо. Кроме того, в зоне бедствия оказалась столица - город Ниамей.

В общей сложности под водой оказались 5,7 тыс. га посевных площадей, более 34 тыс. жилых построек пришли в непригодное состояние.

Также сообщается о масштабных наводнениях в соседней Нигерии. Погибли не менее 24 человек, повреждено 500 тыс. га сельскохозяйственных угодий, сообщает нигерийская газета The Punch.

Сезон проливных дождей в Западной Африке начинается в июне и продолжается до сентября.-0-