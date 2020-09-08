Жертвами наводнений в Нигерии стали 24 человека

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами наводнений в нигерийском штате Джигава стали 24 человека, сообщает агентство Anadolu.

Как отметил представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Нигерии (SEMA) по штату Джигава Алхаджи Юсуф Сани Бабура, причиной наводнений стали непрекращающиеся дожди, обрушившиеся на 27 районов страны.

"Погибли 24 человека, о судьбе множества людей пока ничего не известно. Из-за стихии сотни людей остались без жилья", - сказал он.

Поисково-спасательные работы в зоне бедствия продолжаются.

Власти создают временные лагеря для размещения пострадавших. В район бедствия направлена гуманитарная помощь, в том числе продукты питания и медикаменты.-0-