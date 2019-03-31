Жертвами наводнения в Афганистане стали 32 человека

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате сильного наводнения в западной части Афганистана погибли не менее 32 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил официальный представитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, передает 30 марта
Наводнение, которое было вызвано сильными проливными дождями, привело к разрушительным последствиям в семи провинциях страны. В результате было разрушено более 700 домов, многие сильно повреждены.
Глава департамента здравоохранения провинции Герат заявил, что большинство пострадавших от наводнения – это люди, которые находились за чертой бедности из-за погодных условий и боевых действий.-0-
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