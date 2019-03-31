Жертвами наводнения в Афганистане стали 32 человека

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате сильного наводнения в западной части Афганистана погибли не менее 32 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил официальный представитель Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, передает 30 марта Reuters .

Наводнение, которое было вызвано сильными проливными дождями, привело к разрушительным последствиям в семи провинциях страны. В результате было разрушено более 700 домов, многие сильно повреждены.

Глава департамента здравоохранения провинции Герат заявил, что большинство пострадавших от наводнения – это люди, которые находились за чертой бедности из-за погодных условий и боевых действий.-0-