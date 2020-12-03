Жертвами наводнения в Таиланде стали семь человек

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек погибли в результате сильных ливней на юге Таиланда, сообщает газета Thai Enquirer.

По данным полиции, причиной всех летальных случаев стало утопление.

Сильные дожди на юге Таиланда начались неделю назад. Согласно официальной статистике, из-за ливней затоплено более 24 тыс. га земли. Дожди затронули 12 провинций, пострадали 19 районов и 942 деревни.

Власти Таиланда пообещали предоставить всю необходимую помощь пострадавшим.-0-