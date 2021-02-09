Жертвами неизвестной болезни в Танзании стали 15 человек

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек стали жертвами неизвестного заболевания в Танзании, еще 50 человек находятся в больнице. Об этом сообщает издание Africa Feeds.

Медики заявили, что люди умирают в течение нескольких часов после того, как у них начинается рвота кровью. Первоначальное обследование показало, что жертвы в основном мужчины, которые страдали язвой желудка и заболеваниями печени. Команда экспертов уже направлена в район города Мбея, где произошла вспышка болезни, чтобы выяснить ее причины.

Министр здравоохранения Танзании Дороти Гваджика напомнила, что аналогичные симптомы поразили район города Мбея в 2018 году, когда пациенты страдали от высокой температуры, тошноты и рвоты с кровью. Министр призвала сохранять спокойствие и пообещала вскоре предоставить дополнительную информацию.-0-