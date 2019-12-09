Жертвами непогоды в Уганде стали 22 человека

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни человек пропали без вести, 22 погибли за последнюю неделю из-за наводнений и оползней на западе Уганды. Об этом сообщила 8 декабря кенийская газета The East African со ссылкой на угандийские власти.

"Ситуация ужасная, разрушены многочисленные дома, смыты мосты, затоплены дороги, - приводит издание слова главы округа Бундибуго Рональда Мутегеки. - Сельскому хозяйству нанесен большой ущерб, посевы оказались под водой". По его словам, трудно сказать, сколько людей пострадало от стихии - большая часть селений находится в отдаленных и труднодоступных районах страны.

Наводнение вызвали проливные дожди, которые идут в этой части Уганды с октября. В последнюю неделю ливни усилились и вызвали мощный разлив реки Токве, а это вызвало опасные оползни.-0-