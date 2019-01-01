Жертвами оползней на Филиппинах стали уже 75 человек

1 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. 100 районов Филиппин затоплены после ливней, вызванных тропическим циклоном Усман. Число жертв циклона Усман на Филиппинах возросло до 75. Ранее было известно о 61 погибшем. Об этом сообщил Национальный совет по уменьшению последствий катастроф. 16 человек числятся пропавшими без вести.

12 человек госпитализированы с различными травмами. Ливни и оползни снесли 41 здание и повредили 28, размыто более 40 дорог.

Наибольший ущерб нанесен региону Бикол. Усман бушует на Филиппинах с 29 декабря, он вызвал многочисленные оползни.-0-