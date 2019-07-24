Жертвами оползней на юго-западе Китая стали 11 человек

24 июля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. По меньшей мере 11 человек погибли, 11 пострадали и еще 34 пропали без вести в результате схода двух оползней в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщают местные власти.
Первый инцидент произошел во вторник в 16.00, когда оползень обрушился на строительную площадку в уезде Хэчжан, в результате чего один человек погиб, еще шесть числятся пропавшими без вести. На месте ведутся поисково-спасательные работы.
Второй оползень обрушился в 21.20 на одну из деревень в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй, из-за чего под завалами оказался 21 дом. По предварительным данным, в указанном районе жили всего 23 семьи. По состоянию на первую половину дня 24 июля на месте схода оползня обнаружено 22 человека - 11 из них выжили, 11 погибли, связь с еще 34 людьми потеряна.
Как стало известно, общий объем оползня составила более 2 млн куб. м.
Как сообщили в штабе по проведению спасательной операции, большой масштаб оползня, сложные местные условия и осадки сильно затрудняют спасательные работы, которые интенсивно ведутся на месте происшествия.-0-
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