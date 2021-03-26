Жертвами пожара в больнице Мумбаи стали 6 человек

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в больнице для заразившихся коронавирусом в индийском мегаполисе Мумбаи погибли шесть человек, сообщает Reuters.

Больница для пациентов с коронавирусом располагалась на 3-м этаже торгового центра. Более 70 пациентов были эвакуированы из горящей клиники и доставлены в другую больницу. Причина возгорания пока не установлена, проводится расследование.

Мумбаи на сегодняшний день переживает самое тяжелое время за всю пандемию коронавируса. 25 марта в мегаполисе зарегистрировано более 5,5 тыс. случаев заболевания, что стало максимумом с начала вспышки заболеваемости.

Согласно данным Минздрава Индии, число новых случаев заражения COVID-19 в стране за прошедшие сутки увеличилось на 59 118, что стало самым высоким суточным показателем с 18 октября прошлого года.-0-