Жертвами пожара в горном районе Кипра стали четыре человека

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара, охватившего в субботу, 3 июля, горные районы Кипра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные главы МВД страны Никоса Нуриса.

Министр сообщил о гибели четырех граждан Египта, которые были работниками фермы в деревне Оду. Прежде они числились пропавшими без вести после того, как их автомашина была найдена сожженной, утром были обнаружены их тела.

По словам представителя кипрской пожарно-спасательной службы Андреаса Кеттиса, в настоящий момент тушением огня занимаются 11 самолетов. Он сообщил об "активных фронтах" распространения огня, но при этом добавил, что за ночь пламя не вышло за пределы общего периметра зоны, охваченной пожаром.

Как информировал в организованном в деревне Вавациния центре управления борьбой с пожаром официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Мариос Пелеканос, ситуация в зоне распространения огня остается тяжелой, но власти не теряют оптимизма. По его словам, усилия сейчас сосредоточены на борьбе с огнем между населенными пунктами Оду и Айос-Вавациниас.

Мариос Пелеканос также рассказал о ходе оказания помощи Кипру тремя средиземноморскими странами, которые приняли решение направить на остров пожарную авиатехнику. "Мы ожидаем в ближайшие часы, что к борьбе с огнем присоединится самолет из Греции. К сожалению, второй самолет, вылетевший из этой страны, вынужден был вернуться из-за технических проблем. Кроме того, ожидается прилет двух самолетов из Израиля, и нам сообщили, что еще два также прибудут из Италии", - сообщил официальный представитель правительства. Он также подчеркнул, что в субботу вечером никто из пострадавших от огня не остался без крова.

Нынешний пожар на Кипре является одним из крупнейших за два последних десятилетия. Он вспыхнул в районе населенного пункта Аракапас в провинции Лимасол. По информации газеты Phileleftheros, в Аракапасе пламя уничтожило от 15 до 17 жилых домов и множество автомобилей. От огня также пострадали дома в населенных пунктах Ора и Мелини, а в деревне Эптагония сгорела пожарная часть, которая обслуживала этот регион. Пламя также уничтожило многочисленные сосновые и оливковые рощи.

У острова не хватило противопожарных мощностей, в том числе авиатехники по борьбе с огнем, чтобы справиться с огнем такого масштаба. В результате власти Республики Кипр обратились к Израилю и Евросоюзу за помощью. Всего в субботу были эвакуированы жители 10 деревень в провинциях Лимасол и Ларнака.-0-