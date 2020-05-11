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11 мая 2020, 07:21

Жертвами пожара в хосписе под Москвой стали 10 человек

Фото ТАСС
Фото ТАСС

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами пожара в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске стали десять человек, сообщает ТАСС.

Пожар произошел минувшей ночью на втором этаже хосписа "Второй дом". По данным МЧС, после пожара были госпитализированы девять человек, шесть из которых помещены в реанимацию. Городские власти сообщили, что в горевшем здании было 29 человек.

Пожар был потушен в течение часа, его причиной могла стать неисправность водонагревателя. По имеющейся информации, двухэтажное здание было арендовано частным лицом, размещение престарелых людей, среди которых были лежачие, было организовано без документов.

Правоохранительные органы проводят расследование случившегося.-

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