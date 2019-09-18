Жертвами пожара в школе в Либерии стали 26 детей

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 26 детей и двое взрослых погибли при пожаре в коранической школе неподалеку от либерийской столицы Монровии. Об этом сообщает французская газета Ouest-France .

Пожар произошел в ночь на 18 сентября в одной из школ города Пейнсвилля. Уточняется, что жертвам было от 10 до 20 лет.

Президент Либерии Джордж Веа посетил место трагедии. "Я молюсь за семьи детей, погибших прошлой ночью в результате пожара, охватившего здание школы. Это тяжелое время для родственников жертв и всей Либерии. Выражаю самые глубокие соболезнования семьям погибших", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Причина инцидента пока не известна. Ведется расследование.-0-