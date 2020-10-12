Жертвами проливных дождей во Вьетнаме стали 20 человек

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильных наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в центральной части Вьетнама, по меньшей мере 20 человек погибли и еще 14 пропали без вести. Об этом сообщает вьетнамская онлайн-газета VnExpress.

Ливни продолжаются в центральном регионе Вьетнама с 6 октября. 11 октября шторм "Линфа" обрушился на территорию между провинциями Куангнам и Куангнгай, принеся с собой еще больше дождей. По данным Центрального руководящего комитета по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними, по состоянию на 12 октября в провинции Куангчи погибли не менее шести человек. Еще о пяти смертельных случаях сообщили в провинции Куангнам.

В некоторых районах в результате стихии сотни домов оказались под водой на глубине почти 4 м. Всего в стране затоплено около 33 тыс. зданий.

Министерство национальной обороны Вьетнама для помощи пострадавшим призвало к мобилизации более 9,6 тыс. солдат, полицейских и гражданских добровольцев. Ведомство разработало планы по эвакуации людей из отрезанных районов по воздуху. Около 50 тыс. человек, по состоянию на 12 октября, вывезены в безопасные районы.

11 октября власти закрыли аэропорты Чулай, Фубай и аэропорт Дананга, расположенные в центральной части страны, и отменили десятки рейсов в регион и из него.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, стране грозит еще одна тропическая депрессия, которая, как ожидается, в ближайшие дни усилится до седьмого в этом году шторма. В ряде провинций от Тхыатхьен-Хюэ до Куангнама продолжаются сильнейшие дожди. Наводнения в пострадавших районах прогнозируются до конца текущей недели.-0-