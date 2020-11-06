Жертвами шторма "Эта" стали более 60 человек

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 человек погибли в результате шторма "Эта" в Центральной Америке, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в Гватемале жертвами стихийного бедствия стали более 50 человек, ранее сообщалось о четырех погибших. В этой стране шторм "Эта" вызвал сильные наводнения и многочисленные оползни. По данным властей Гватемалы, вызванные штормом наводнения повредили дороги и сотни жилых домов. В одном из районов департамента Альта-Верапас оползень накрыл 15 жилых домов. Власти объявили в департаментах Исабаль, Альта-Верапас, Киче, Петен, Сакапа, Санта-Роса, Чикимула, Хутиапа и Эль-Прогресо режим стихийного бедствия. К ликвидации последствий удара стихии и оказанию помощи населению привлечены вооруженные силы.

В граничащем с Гватемалой Гондурасе ливни, наводнения и оползни, вызванные штормом "Эта", затронули около 360 тыс. жителей. Основной удар стихии пришелся на север страны и регионы вдоль атлантического побережья. По предварительным данным, погибли 11 человек. "Мы эвакуировали 2772 человека, свыше 3,5 тыс. укрылись в убежищах, повреждения получили более 450 жилых домов, 51 участок дорог, девять мостов были уничтожены, прервалось сообщение с 41 населенным пунктом", - рассказали в Республиканском управлении по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ливни, вызванные штормом "Эта", унесли в Панаме жизни по меньшей мере пяти человек, еще не менее восьми пропали без вести. По подсчетам Национальной системы гражданской обороны, удар стихии причинил материальный ущерб более чем 1 тыс. человек. Сотни людей остались в населенных пунктах, с которыми из-за наводнений и оползней оказалось прервано транспортное сообщение. В затронутых стихийным бедствием регионах власти проводят масштабную операцию по оказанию помощи населению.

Тропический шторм "Эта" в настоящее время находится над Карибским морем. Скорость ветра в его пределах составляет 15,2 м/с, он перемещается на север со скоростью 2,2 м/с. Согласно прогнозам, "Эта" может вновь набрать силу, двигаясь по направлению к Кубе.-0-