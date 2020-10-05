Жертвами шторма "Гамма" в Мексике стали шесть человек

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек погибли в результате тропического шторма "Гамма", который обрушился на курортное побережье мексиканских штатов Табаско и Чьяпас. Об этом сообщает Associated Press.

Управление гражданской обороны Мексики заявило, что четыре смерти в результате разгула стихии зафиксированы в Чьяпасе, где оползень на горном склоне снес жилой дом. Уточняется, что среди погибших двое детей. Еще два человека погибли в штате Табаско. Ведомство также сообщило о массовых эвакуациях в пострадавших регионах.

Тысячи туристов пострадали из-за шторма в курортной зоне города Тулум, которая только недавно начала восстанавливаться после пандемии. Департамент туризма штата Кинтана-Роо сообщил в Twitter, что в регионе по состоянию на 2 октября присутствовали более 41 тыс. туристов, а отели в Канкуне и Косумеле были заполнены более чем на 30%.

Шторм "Гамма" достиг побережья Мексики 3 октября. В настоящее время он находится в 270 км к северо-востоку от мексиканского города Прогресо и движется в юго-западном направлении со скоростью 1,1 м/с. Скорость ветра в его пределах достигает 20,8 м/с. 5 октября стало известно, что в Карибском море сформировался тропический шторм "Дельта". Скорость ветра в его пределах достигает 18 м/с. "Дельта" находится примерно в 210 км к югу от ямайского города Негрил и движется в северо-западном направлении со скоростью 15 км/ч. Как ожидается, в течение дня 5 октября шторм достигнет побережья Каймановых островов, далее - Кубы. По прогнозам метеорологов, 6 и 7 октября скорость движения шторма усилится, а затем "Дельта" превратится в ураган со скоростью ветра около 160 км/ч, прежде чем обрушится на побережье Мексиканского залива в США, предварительно 9 октября.-0-