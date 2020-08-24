Жертвами шторма "Лаура" на Гаити стали пять человек

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли в результате тропического шторма "Лаура", обрушившегося на Гаити. Как сообщает в своем Twitter Министерство коммуникаций страны, среди погибших - двое мужчин, две женщины и 10-летняя девочка.

В стране в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен красный уровень опасности. Для нуждающихся организованы временные убежища, там раздают маски для предотвращения распространения COVID-19. Ведется восстановление инфраструктуры и дорог, пострадавших от удара стихии.

В Доминиканской Республике жертвами шторма "Лаура" стали по меньшей мере три человека, в том числе 7-летний мальчик. Более 1 млн жителей страны остались без электричества, тысячи людей были эвакуированы в безопасные районы. Сообщается об обрушении нескольких домов вдоль реки Исабела.

Шторм "Лаура" обрушился на Гаити и Доминиканскую Республику 23 августа, порывы ветра в зоне бедствия достигали 85 км/ч. Затем шторм достиг территории Кубы. Ожидается, что 27 августа "Лаура" обрушится на американский штат Луизиана.-0-