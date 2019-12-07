Жертвами стрельбы в Багдаде стали 50 человек

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 50 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на протестующих, сообщает телеканал Al Arabiya.

Первоначально сообщалось о 25 погибших и более 130 раненых.

Неизвестные открыли стрельбу по протестующим в Багдаде - погибли 10 человек Группа людей с оружием подъехала на автомобилях к площади Эль-Хиляни и начала стрелять по находящимся там манифестантам.

Инцидент произошел на площади Эль-Хиляни. По информации очевидцев, огонь по демонстрантам открыла группа неизвестных людей, которые приехали к месту проведения акции на нескольких автомобилях. Стрельба продолжалась несколько часов.

Силовые структуры, которые ранее неоднократно обвинялись в применении оружия против митингующих, к произошедшему отношения не имеют. Ни одна из группировок также пока не заявила о своей причастности к данному инциденту.-0-