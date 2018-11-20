Жертвами стрельбы в больнице в Чикаго стали четыре человека

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице города Чикаго, в том числе и сам стрелявший. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В критическом состоянии находятся еще несколько человек.

Как стало известно, инцидент произошел на парковке возле больницы. Мужчина поссорился со своей бывшей невестой, которая работала в медучреждении. Сначала он выстрелил в нее, а затем направился в здание больницы, где открыл стрельбу по людям.-0-