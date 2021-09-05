Жертвами стрельбы в Вашингтоне стали три человека

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами стрельбы на северо-западе Вашингтона стали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления полиции округа Колумбия Роберта Конти.

"В результате стрельбы погибли три человека. Еще трое госпитализированы с не угрожающими их жизням ранениями", - отметил он.

Инцидент произошел вечером 4 сентября, когда неизвестные молодые люди вышли из автомобиля, открыли стрельбу по прохожим, а затем скрылись. "Это просто обескураживает. Мы уже давно говорим о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия, - отметил Роберт Конти. - Мы знаем, что эта проблема не уникальна для Вашингтона, но я думаю, что это говорит о болезни в целом, которую мы наблюдаем в нашем обществе".

Он объявил о награде в $75 тыс. за информацию о преступниках.-0-