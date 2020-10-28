Жертвами тайфуна "Молаве" на Филиппинах стали девять человек

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее девяти человек погибли из-за тайфуна "Молаве" на Филиппинах, еще шестеро ранены, двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает филиппинское издание Inquirer со ссылкой на Национальный совет по снижению и управлению рисками бедствий (NDRRMC).

Информацию о семерых погибших подтвердили в регионе Мимаропа, еще двое погибли в Центральных Висайях.

Тайфун "Молаве" повредил 93 дороги и 20 мостов по всей стране. Ущерб сельскому хозяйству и общественной инфраструктуре в некоторых частях Лусона и Висайских островов оценивается в сумму около $9 млн. Большая часть разрушений зарегистрирована в Калабарсоне. В общей сложности из-за стихии в безопасные районы перемещены более 209 тыс. жителей Филиппин.

"Молаве" обрушился на восточное побережье Филиппин вечером 25 октября, принеся с собой проливные дожди и ураганный ветер. Тайфун покинул территорию страны утром 27 октября. В конце текущей недели филиппинские метеорологи прогнозируют еще один тайфун. Он угрожает регионам Бикол и Восточные Висайи.-0-