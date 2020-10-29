Жертвами тайфуна "Молаве" во Вьетнаме стали 25 человек

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 25 человек погибли и еще десятки пропали без вести после того, как тайфун "Молаве" обрушился на Вьетнам, сообщает Reuters.

По данным агентства, в результате оползней, обрушившихся на вьетнамскую провинцию Куангнам вечером 28 октября, погибли 13 человек, более 40 пропали без вести. 29 октября в море были обнаружены тела 12 рыбаков, лодки которых затонули при попытке вернуться на берег.

Власти уже направили в зону бедствия сотни военнослужащих и тяжелую технику для поиска выживших после оползней. Отмечается, что тайфун оставил без электричества миллионы людей в стране, повреждены 56 тыс. домов.

Фото Reuters

По оценкам метеорологов, "Молаве" является самым мощным тайфуном, обрушившимся на страну за последние 20 лет.

Ранее тайфун "Молаве" обрушился на восточное побережье Филиппин, где в результате наводнений и оползней погибли не менее 16 человек.-0-