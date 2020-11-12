Жертвами тайфуна "Вамко" на Филиппинах стали 13 человек

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 13 человек погибли, 20 ранены и 15 пропали без вести из-за тропического шторма "Вамко", обрушившегося на филиппинский остров Лусон, где расположена столица страны Манила. Об этом сообщает филиппинский новостной портал Rappler.

От тайфуна, который принес в страну сильнейшие ливни и наводнения, пострадали в общей сложности 6676 семей, или 25 031 человек.

Почти 2 млн домохозяйств из-за стихийного бедствия остались без электричества. Наиболее пострадавшими являются провинции Манила, Булакан, Кавите, Ризал, Лагуна, Кесон и Батангас. Сейчас специалисты проводят оценку ущерба и проверяют сведения о пострадавших.

"Вамко" - 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году, сообщает ТАСС. В октябре на Филиппинском архипелаге бушевал тропический шторм "Гони", в результате вызванных им оползней и наводнений 25 человек погибли и шесть пропали без вести.-0