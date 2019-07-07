Жертвами теракта в Афганистане стали 12 человек

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами атаки террористов в Афганистане стали по меньшей мере 12 человек, 179 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLO News .

Отмечается, что большинство пострадавших - женщины и дети.

Теракт произошел сегодня утром в городе Газни на востоке Афганистана. Заминированный автомобиль взорвался у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за атаку.-0-