Жертвами террористов в провинции Дейр-эз-Зор стали восемь сирийцев

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4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевики террористической организации "Исламское государство" убили восемь человек из провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал Surya.
По информации телеканала, людей похитили из города Эль-Маедин, чтобы получить за них выкуп. Террористы держали пленников в оазисе Эт-Табни в Сирийской пустыне. В данный момент там укрываются остатки банд ИГ.
В марте сирийская армия провела несколько антитеррористических операций в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс.-0-