Жертвами торнадо в Чехии стали три человека, десятки пострадали

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный торнадо, обрушившийся вечером 24 июня на Южноморавский край Чехии, унес жизни как минимум трех человек, десятки получили ранения, сообщает "Радио Прага".
Торнадо, сильные грозы и град размером с теннисный мяч в большей степени затронули города Бржецлав и Годонин, а также прилегающие к ним поселения. Торнадо разрушил десятки зданий, повредил множество автомобилей. Из-за стихии было остановлено движение на 14 железнодорожных линиях.
По словам очевидцев, районы, по которым пронесся торнадо, выглядят как после войны. К устранению последствий стихии привлечены сотни спасателей, сотрудников полиции, военнослужащих.
Сотни людей потеряли свои дома, их размещают во временные жилища. Точное число пострадавших пока не называется, как минимум десять человек находятся в тяжелом состоянии.
Метеорологи сообщили, что это, вероятно, был самый сильный торнадо за всю современную историю страны.-0-