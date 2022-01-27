Жертвами тропического шторма "Ана" в Африке стали 70 человек

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате разрушений, наводнений и оползней, вызванных приходом тропического шторма "Ана", в Мадагаскаре, Мозамбике и Малави достигло 70. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

В частности, в островном государстве Мадагаскар, на которое первым 22 января обрушился шторм "Ана", погиб 41 человек, Мозамбике - 18, Малави - 11. Ранее сообщалось о 46 погибших в этих трех странах.

Несколько сотен человек получили травмы, разрушены десятки тысяч домов. Так, в Мадагаскаре 110 тыс. человек были вынуждены из-за наводнений покинуть свои дома, людей размещают в школах. В Мозамбике от последствий тропического шторма, который пересек границу страны 24 января, пострадали 500 тыс. человек. Разрушено около 10 тыс. домов. В соседней с Мозамбиком Малави власти объявили режим стихийного бедствия. Значительная часть страны уже третьи сутки остается без электричества.

Тропический шторм "Ана" зародился в юго-западной части Индийского океана и двинулся к восточному побережью Африки, неся обильные осадки, сопровождавшиеся шквалистыми ветрами.-0-