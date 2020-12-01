Жертвами тропического шторма "Гати" в Сомали стали девять человек

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1 декабря, Могадишо /БЕЛТА - СИНЬХУА/. В Сомали из-за тропического шторма "Гати" погибли по меньшей мере девять человек, пострадали более 180 тыс. жителей.
"По меньшей мере девять человек погибли, почти 4 тыс. объектов недвижимости в пострадавших районах, принадлежавших кочевым общинам, были разрушены", - говорится в сообщении управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Сообщается также, что в населенных пунктах Хафуун, Кардууш и Хурдия погибли более 7,5 тыс. домашних животных - верблюдов, овец, коз.-0-