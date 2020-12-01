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01 декабря 2020, 16:33

Жертвами тропического шторма "Гати" в Сомали стали девять человек

Фото geocenter.info
Фото geocenter.info

1 декабря, Могадишо /БЕЛТА - СИНЬХУА/. В Сомали из-за тропического шторма "Гати" погибли по меньшей мере девять человек, пострадали более 180 тыс. жителей.

"По меньшей мере девять человек погибли, почти 4 тыс. объектов недвижимости в пострадавших районах, принадлежавших кочевым общинам, были разрушены", - говорится в сообщении управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Сообщается также, что в населенных пунктах Хафуун, Кардууш и Хурдия погибли более 7,5 тыс. домашних животных - верблюдов, овец, коз.-0-

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