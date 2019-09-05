Жертвами тропического шторма в Таиланде стали 16 человек

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Подул", который обрушился на Таиланд в конце августа, привел к гибели 16 человек, еще один человек пропал без вести, сообщает местная газета The Nation .

Как сообщил глава департамента по предотвращению стихийных бедствий и смягчению их последствий Чаяапхола Тхитисака, шторм привел к наводнениям в 31 провинции, пострадали свыше 102 тыс. домохозяйств. В общей сложности были эвакуированы 1438 жителей из четырех провинций.

В некоторых частях страны продолжают идти проливные дожди, создающие риск внезапных наводнений и оползней. Чаяапхола Тхитисака отметил, что сотрудники департамента внимательно следят за ситуацией и готовятся к оказанию своевременной помощи пострадавшим жителям.-0-